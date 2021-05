7521 nieuwe besmettingen, minder patiënten op de IC

De afgelopen week werden gemiddeld 232 patienten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat was 12 procent minder dan het gemiddelde van de week daarvoor (264). Het OMT en het kabinet willen pas nieuwe versoepelingen toestaan als het aantal opnames met 20 procent is gedaald.

Gemiddeld aantal doden stijgt

Bij het RIVM werden 29 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 22. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 22 doden per dag, tegen 19 doden per dag een week eerder.