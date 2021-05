Zevende deel Zeven Zussen verschijnt: 'Echt niet vergelijkbaar met doktersroman'

Journalist Franka Hummels, die auteur Riley heeft geïnterviewd, benadrukt dat De Zeven Zussen misschien geen hoogtepunt in de literaire geschiedenis is, maar echt wel uitstijgt boven het niveau van de gemiddelde doktersroman. "Het gaat bijvoorbeeld ook over de rol van vrouwen in de kunstgeschiedenis. Je kunt er wel laatdunkend over doen en zeggen dat het geen literatuur is, maar ondertussen is zij degene die zo ontzettend veel lezers bereikt. En degenen die dat zeggen zijn dat niet."

Riley zegt geen recensies en online commentaren meer te willen lezen. "Ze zegt dat ze denkt dat het te maken heeft met afgunst en dat ze ze probeert zich er niks van aan te trekken. Maar ondertussen zegt ze ook dat ze het wel jammer vindt dat mensen niet zien dat ze veel onderzoek doet en er veel tijd instopt."

Nachtkastje

De marketing van de boeken is vooral op vrouwelijke lezers gericht, zegt Hummels. "Ze worden vooral gelezen door vrouwen en als je naar de covers kijkt snap je ook wel waarom. Veel roze en paars, mooie romantische beelden. Vrouwen zijn grote boekenkopers dus het is niet zo gek vanuit commercieel perspectief misschien."

Maar Knol vult aan dat ook steeds meer mannen de serie ontdekken. "Dat zal vaak gaan via het nachtkastje van de echtgenote of vriendin, waar de man dat ook een keer oppakt. Met name over het geschiedenis-stuk krijgen we veel goede reacties, ook van mannen."

Job Jan Altena van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek is intussen blij met iedere nieuwe roman die mensen aan het lezen zet. "Lucinda Riley is een grote leesbevorderaar. Mensen staan hier echt voor in de rij, ze hebben hier echt op zitten wachten. De serie bereikt ook mensen die eerder niet veel lazen, en dat is prachtig, want die gaan daardoor hopelijk weer andere boeken lezen."

Dat Riley inmiddels heeft aangekondigd dat de serie niet ophoudt bij boek zeven is dan ook een goed nieuws, vindt Altena. Want hoe meer lezers, hoe beter. "Ik zou willen dat er een Lucinda Riley was die dit succes bij jongeren, en met name jongens, voor elkaar krijgt."