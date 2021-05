Alle ontvoerde scholieren van middelbare school in Nigeria vrijgelaten

In het noordwesten van Nigeria zijn 29 scholieren vrijgelaten die begin maart werden ontvoerd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van de lokale vereniging van ouders.

De ontvoerders namen een groep van 39 scholieren onder bedreiging van wapens mee uit een middelbare school, tien scholieren werden eerder al vrijgelaten. De school ligt in de stad Kaduna, in de buurt van een militaire basis.

Het is niet duidelijk waar ze in de tussentijd hebben gezeten, en hoe ze eraan toe zijn. Ook is onbekend wie er achter de ontvoering zit. Volgens de lokale oudervereniging is er losgeld betaald.

Losgeld

In en rond Kaduna zijn regelmatig bendes actief, die via ontvoeringen proberen losgeld te krijgen. Uit een recent rapport van een Nigeriaans veiligheidsinstituut blijkt dat "de ontvoeringseconomie in Nigeria" steeds meer geld oplevert.

Eerder in maart werden al eens 279 schoolmeisjes bevrijd die een paar dagen daarvoor waren ontvoerd. En ook in februari en december vonden er ontvoeringen plaats.