Recordaantal kijkers voor Nationale Dodenherdenking

De herdenking was ook te volgen via NPO Radio 1 en online via NPO Start. De statistieken van deze uitzendingen zijn nog niet bekend. Via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app keken ruim 200.000 mensen naar de Nationale Dodenherdenking. Via het Facebook- en Youtube-account van de NOS keken respectievelijk 53.000 en 72.000 mensen mee.

RTL zond op zijn tv-zenders de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte uit. Daar keken in totaal bijna één miljoen mensen naar.

'Zelfbeeld van niet-weten'

De Nationale Dodenherdenking vond, net als vorig jaar, vanwege de coronacrisis plaats zonder publiek op de Dam. Voor de twee minuten stilte om 20.00 uur legden koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans bij het Nationaal Monument op de Dam.

André van Duin stond vervolgens in zijn toespraak stil bij verdraagzaamheid en vrijheid: