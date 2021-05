Partij die campagne voerde tegen coronaregels wint regionale verkiezingen Madrid

De regionale parlementsverkiezingen in Madrid zijn overtuigend gewonnen door zittend regiopresident Isabel Díaz Ayuso van de rechts-conservatieve Partido Popular. Met 99 procent van de stemmen geteld heeft Ayuso 44 procent van de kiezers achter zich. Drie rivaliserende linkse partijen behaalden samen 41 procent.

De verkiezingen in Madrid worden als belangrijke graadmeter gezien voor de landelijke politiek. Ayuso staat bekend als fel tegenstander van het coronabeleid van de sociaaldemocratische regering van premier Sánchez. Ze voerde campagne met de slogan Libertad (vrijheid), waarmee ze veel mensen achter zich kreeg. Bij de vorige verkiezingen, twee jaar geleden, behaalde ze nog 22 procent.

In haar overwinningstoespraak bij het hoofdkantoor van de partij in Madrid zei Ayuso tegen honderden toehoorders dat de winst steun betekent voor haar beleid om bars, restaurants en winkels open te houden tijdens de coronapandemie. Dat deed ze naar eigen zeggen om de economie draaiende te houden.

De voorlopige uitslag wijst erop dat de Partido Populair 65 zetels krijgt in het 136 zetels tellende regionale parlement. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal zetels dat de partij behaalde in 2019, maar net niet genoeg voor een meerderheid.