Tot 6 maanden cel voor fatale pedojacht op 73-jarige Arnhemmer

Twee tieners die vorig jaar oktober een 73-jarige Arnhemmer zo mishandelden dat hij overleed, zijn veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Een van de twee was meerderjarig tijdens de fatale mishandeling, maar is toch volgens het jeugdrecht veroordeeld. De rechtbank wees erop dat hij een thuiswonende scholier is die pas een half jaar 18 was en zijn daad pleegde met minderjarigen.

Drie mededaders kregen zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd en de maximale werkstraf in het jeugdstrafrecht van 200 uur. Het Openbaar Ministerie had tot anderhalf jaar cel geëist.

Pedojacht

De fatale mishandeling was het gevolg van een zogenoemde pedojacht, iets wat de jongens uit Arnhem en Rozendaal wel vaker deden. Ze lokten mannen in de val die uit waren op seks met een minderjarige en filmden vervolgens de gewelddadige confrontatie.

Volgens de rechter hielden alle daders rekening met geweld en lieten ze in berichten naar elkaar weten trots te zijn op hun acties. De rechtbank neemt het hen erg kwalijk dat ze voor eigen rechter speelden en zo juist voor onrust en onveiligheid in de samenleving zorgden.

De vijf tieners, nu tussen de 15 en de 19 jaar, moeten de nabestaanden van het slachtoffer ook een schadevergoeding van ruim 60.000 euro betalen.