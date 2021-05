Provincie Overijssel blijft investeren in Twente Airport ondanks recordverlies

Ondanks het verlies van een miljoen euro over 2020 houdt het provinciebestuur van Overijssel vertrouwen in Twente Airport. Dat schrijft het bestuur in antwoord op vragen over het recordverlies.

"Wij zien goede mogelijkheden voor een rendabele ontwikkeling van Twente Airport." De luchthaven, in handen van provincie Overijssel en gemeente Enschede, maakt al jaren verlies, schrijft RTV Oost.

De Overijsselse takken van de ChristenUnie en GroenLinks zetten naar aanleiding van het recordverlies vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de luchthaven. "De ontwikkeling loopt al een aantal jaren, er is fors geïnvesteerd, met nog steeds niet de verwachte maatschappelijke en financiële resultaten", stelde de GroenLinksfractie eerder. "Een hoofdpijndossier", aldus de ChristenUnie.

Conflict over Boeings

Het verlies over 2020 is volgens het bestuur van de luchthaven het gevolg van een stopgezette subsidie, kosten vanwege de stikstofproblematiek en geruzie met de inspectie over tijdelijk geparkeerde Boeings 747.

Die geparkeerde toestellen leken de kas Twente Airport in eerste instantie juist flink te spekken. Doordat het vliegverkeer drastisch terugliep vanwege het coronavirus, ontstond er versneld de vraag om grote toestellen voor langere tijd te stallen. De Twenter luchthaven mocht zes Boeings 747 van Lufthansa parkeren en kreeg daarvoor zo'n 10.000 euro per vliegtuig, per maand.

Over het parkeren, maar vooral over het weer laten opstijgen van de toestellen, ontstond later onenigheid met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). "Het conflict heeft geleid tot tegenvallende opbrengsten", zei algemeen directeur Jan Schuring bij de bekendmaking van de jaarcijfers. "Zo hebben we bijna gesloten contracten moeten afzeggen en niet-voorziene juridische advieskosten moeten maken."

Extern onderzoek

Ondanks de financiële tegenvallers houdt de provincie vertrouwen in de toekomst van de luchthaven. Die zou volgens het bestuur een "uniek profiel" hebben met ruimte voor recreatief vliegverkeer, onderhoud en het gebruik van drones. Ook is er volgens het bestuur "voortdurende belangstelling van marktpartijen" in de luchthaven.

Hoe de luchthaven weer rendabel kan worden, laat de provincie onderzoeken door een externe partij.