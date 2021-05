Amerikaans minister haalt uit naar China aan vooravond G7

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat China zich de laatste jaren in eigen land steeds repressiever en in het buitenland steeds agressiever gedraagt. "Dat is een feit", zei hij in een interview met CBS News.

Als voorbeeld van agressief optreden in het buitenland noemde hij de diefstal van bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom door China in de VS. Daar zijn honderden miljarden euro's mee gemoeid. Blinken hoopt dat een gezamenlijke stellingname met andere landen die met dit probleem te maken hebben daar een eind aan zal maken.

China en de VS tekenden vorig jaar een handelsakkoord dat een einde moest maken aan hun handelsoorlog. Afgesproken werd dat China Amerikaans intellectueel eigendom zoals patenten zou beschermen. De VS zei vorige week al dat China deze belofte niet nakomt.

G7 in Londen

Blinken is in Londen voor de G7, het overleg tussen de grootste westerse industrielanden. China is een van de gespreksonderwerpen.

Blinken zei dat de VS er niet op uit is om China in te dammen, maar dat het de rechtsorde in stand wil houden die door China op de proef wordt gesteld. "Wij verzetten ons en zullen die orde verdedigen."

President Biden ziet de competitie met China als het belangrijkste thema voor het buitenlandse beleid. In zijn eerste toespraak tot het Congres, vorige week, beloofde hij dat het Amerikaanse leger in het westelijk deel van de Stille Oceaan sterk aanwezig zal blijven.