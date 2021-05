Acht doden bij 'Lenterevolutiedag' in Myanmar, explosies in Yangon

In Myanmar zijn opnieuw doden gevallen bij demonstraties tegen de militaire staatsgreep. Volgens persbureaus kwamen demonstranten massaler op dan afgelopen weken.

Volgens mediaberichten zijn in het Zuidoost-Aziatische land vandaag zeker acht demonstranten gedood door veiligheidstroepen. De afgelopen periode leken juist steeds minder mensen bereid tot demonstreren en leken militairen ook terughoudender om geweld te gebruiken.

'Lenterevolutiedag'

2 mei was door tegenstanders van het militaire regime omgedoopt tot Wereldwijde Myanmar Lenterevolutiedag. In veel steden gingen mensenmassa's de straat op met vlaggen en spandoeken. Ook in het buitenland werd gedemonstreerd. Zo waren er in New York en Taipei in Taiwan betogingen voor democratie in Myanmar en tegen het militaire regime.

De protestacties in het land zelf waren vaak kort van duur uit vrees voor het leger: