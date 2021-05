Stroomstoring trof kamer met vier patiënten, vrijwel zeker oorzaak één overlijden

De stroomstoring waarna twee patiënten in het Maastricht UMC zijn gestorven, trof een kamer met vier patiënten. Het universitair ziekenhuis vermoedt dat bij minstens één patiënt de stroomuitval heeft bijgedragen aan het overlijden.

"Het verloop in tijd bij zeker één patiënt doet vermoeden dat stroomuitval heeft meegespeeld bij het overlijden", zei directeur patiëntenzorg Faber van het Maastrichtse ziekenhuis. "Bij de andere patiënt weten we het niet helemaal zeker, maar kunnen we het ook niet uitsluiten."

Ze benadrukte dat er nog niets met zekerheid valt te zeggen zolang het onderzoek naar het incident nog loop.

Stroom viel weg bij zuil

De stroomstoring was in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij werd rond middernacht ontdekt. Door nog onbekende oorzaak was de stroom weggevallen bij één zuil in de kamer met vier patiënten. De noodstroom trad niet in werking omdat het zo'n plaatselijke storing was, zo was de uitleg op de persconferentie.

De Optiflow, een apparaat voor om extra zuurstof toe te dienen, viel door de stroomstoring uit. Het probleem werd ontdekt toen de situatie van de twee patiënten verslechterde. Nog onduidelijk is hoelang de patiënten geen zuurstof hebben gekregen. De 67- en 76- jarige patiënten zijn in de loop van de nacht overleden.

Nabestaanden zijn geschokt door het incident en vinden dat het ziekenhuis in de fout is gegaan: