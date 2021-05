Twee patiënten overleden na stroomstoring ziekenhuis Maastricht

In het academisch ziekenhuis van Maastricht zijn twee patiënten overleden nadat hun zuurstoftoevoer wegviel tijdens een stroomstoring. Dat bevestigt een woordvoerder van MUMC Maastricht na berichtgeving van De Telegraaf.

De krant schrijft dat het twee coronapatiënten betreft, maar het ziekenhuis zegt dat dit nog onduidelijk is. Ook wordt nog onderzocht of er een verband is tussen de stroomstoring en het overlijden, of dat er sprake is van toeval of een andere medische oorzaak. De inspectie onderzoekt het incident.

Noodstroom werkte niet

De stroomstoring gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag op een verpleegafdeling. Daar lagen zowel mensen met covid-19 als andere patiënten, zegt de ziekenhuiswoordvoerder. Normaal gesproken treedt de noodstroomvoorziening in werking bij een storing. Waarom dat dit keer niet gebeurde, wordt nog onderzocht.

Als gevolg van de storing viel de medische apparatuur uit, zo ook de Optiflow waarmee extra zuurstof wordt toegediend. Vervolgens is de toestand van de twee ernstige zieke patiënten verslechterd, staat in de verklaring van het ziekenhuis.

"Uiteindelijk zijn beide patiënten overleden. We betreuren dit zeer en leven mee met de nabestaanden van de patiënten. Zij krijgen hulp aangeboden bij het verwerken van dit verlies."

Slachtoffers

De krant meldt dat de twee slachtoffers Maastrichtenaren zijn. De eerste was een 76-jarige die dezelfde nacht zou zijn overleden. De tweede persoon was een 67-jarige man, die zaterdagmiddag overleed.

"Mijn oom was op maandag opgenomen", zegt het nichtje van de 67-jarige tegen De Telegraaf. "Drie dagen later ging het hartstikke goed met hem. Zelfs de longarts was verbaasd dat hij zich er zo goed doorheen sloeg. En een dag later, op vrijdag, zei een arts opeens dat hij in de laatste fase zat. Hoe kan dit nu?"