Wekdienst 2/5: Max Verstappen in actie vanaf plek drie • Wordt Ajax kampioen?

Goedemorgen! Veel sport op de agenda vandaag. In Portimão in Portugal start Max Verstappen vanaf de derde positie in de Formule 1 en Ajax kan officieel kampioen worden in de eredivisie. als de club ten minste één punt haalt tegen FC Emmen.

Eerst het weer: er zijn vandaag veel stapelwolken, met vooral landinwaarts ook wat regen. Het wordt 10 tot 12 graden bij een matige noordwestenwind.