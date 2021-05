Actrice Olympia Dukakis (89), Chers moeder in 'Moonstruck', overleden

De Grieks-Amerikaanse actrice Olympia Dukakis, die onder meer bekend was van haar rollen in de films Moonstruck en Steel Magnolias, is overleden. Ze had al enkele maanden een zwakke gezondheid en is vanochtend "vredig" overleden in New York, heeft haar broer Apollo bekendgemaakt. Ze was 89 jaar.

Dukakis had al een lange tv- en theatercarrière toen ze eind jaren 80 doorbrak op het witte doek. Een van haar bekendste films uit die tijd is de romantische komedie Moonstruck, waarin ze een bijrol speelde naast Cher en Nicolas Cage. In die film over een traditioneel Italiaans-Amerikaans gezin speelde ze de moeder van Cher, een personage dat zeer betrokken is bij het liefdesleven van haar dochter.