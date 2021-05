Nieuwe versoepelingen uitgesteld: sportscholen en attractieparken blijven na 11 mei dicht

Het demissionaire kabinet stelt verdere versoepelingen voorlopig uit. Dat schrijft het kabinet in een korte schriftelijke verklaring.

In de verklaring zegt het demissionaire kabinet te "zien dat de cijfers over de piek heen raken" maar ook dat "de daling nog niet voldoende zichtbaar is om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten".

De druk op de IC's en bezetting van de ziekenhuizen is nog te hoog, vindt het kabinet.

Dat betekent dat bijvoorbeeld dierentuinen, attractieparken en sportscholen voorlopig nog niet opengaan.

Morgen is er dus ook geen Catshuis-sessie, waar ministers over corona spreken met deskundigen. Dat overleg wordt verplaatst naar volgend weekend. Ook is er maandag sowieso geen persconferentie.