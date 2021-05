Lange wachttijden en vaak jonge patiënten bij nazorgpoli's corona

"Er is niet altijd evenveel begrip bij werkgevers," zegt longarts De Visser. "Mensen belanden langdurig in de ziektewet en raken soms hun baan kwijt", beaamt Maas. Volgens C-support, een organisatie die mensen na een coronabesmetting ondersteunt, is werkzekerheid een grote zorg van mensen die te maken krijgen met langdurige coronaklachten.

Landelijke richtlijn

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) werkt op dit moment aan een landelijke richtlijn voor nazorg bij corona, maar het zal nog even duren voordat die er daadwerkelijk is. "Tot die tijd is er ook een rol weggelegd voor het ministerie van Volksgezondheid", zegt longarts Van den Borst. "Het is belangrijk voor ziekenhuizen om hierin samen te werken en te overleggen. C-support heeft haar eerste verslag over langdurige coronaklachten al ingeleverd bij het ministerie, maar er zijn nu vervolgstappen nodig."

In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn er al speciale klinieken opgezet om in 'Long Covid'-behandelingen te voorzien. De meeste artsen die de NOS sprak zijn niet per se voorstander van zulke klinieken, maar sluiten zich wel aan bij Van den Borst. "Het lijkt ons goed dat er regionale kenniscentra zijn met specifieke kennis in een multidisciplinair team", zegt Maas. "En centra waar ook onderzoek wordt gedaan, kunnen een rol spelen door hun kennis te delen met de overige ziekenhuizen", stelt longarts Simone van der Sar van het Amphia Ziekenhuis in Noord-Brabant.