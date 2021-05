'Maradona kreeg ontoereikende zorg en werd aan lot overgelaten'

Voetballegende Diego Maradona heeft in de uren voor zijn dood ontoereikende zorg gekregen en werd gedurende een "lange en kwellende periode" aan zijn lot overgelaten. Dat staat in een rapport van een medisch panel dat de dood van Maradona heeft onderzocht. Het overlijdensproces van de voetbalicoon heeft zeker twaalf uur geduurd voordat hij bezweek, aldus het rapport.

Eind vorig jaar overleed Maradona op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Enkele weken daarvoor had hij een hersenoperatie ondergaan, waarbij een bloedprop was verwijderd. Kort na zijn dood stelde het Argentijnse Openbaar Ministerie een onderzoek in om te bepalen of hij wel de juiste behandeling heeft gekregen of dat er sprake was van nalatigheid.

"Het optreden van het team dat verantwoordelijk was voor de behandeling van Diego Armando Maradona was ontoereikend, gebrekkig en roekeloos", citeert persbureau Reuters uit het onderzoeksrapport. Hij zou twaalf uur voor zijn dood onwel zijn geworden en de onderzoekers concluderen dat zijn toestand sindsdien niet goed in de gaten is gehouden.

15 jaar cel

Persbureau AFP, dat het 70 pagina's tellende onderzoeksrapport ook heeft ingezien, meldt dat te lezen is dat Maradona betere overlevingskansen had gehad bij een adequate behandeling in een medische kliniek. Hij kreeg nu voor zijn dood thuiszorg in een woning in Buenos Aires.

Het onderzoek naar de dood van Maradona richt zich op zeven personen die er mogelijk bij betrokken waren, onder wie hersenchirurg en lijfarts Leopoldo Luque, psychiater Agustina Cosachov en psycholoog Carlos Diaz. Als zij veroordeeld worden voor onopzettelijke doodslag, kunnen ze een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar krijgen.