Verpleeghuis denkt dat uitbraak onder gevaccineerden door bezoeker is ontstaan

Het Gelderse verpleeghuis dat kampt met een corona-uitbraak vermoedt dat gevaccineerde bewoners besmet zijn geraakt via een bezoeker. In het woonzorgcentrum in Wehl zijn 12 van de 29 dementerende bewoners ziek geworden. Zij hebben milde klachten. Het merendeel van hen was volledig gevaccineerd met zowel een eerste als een tweede prik. De patiënten maken het relatief goed.

De verantwoordelijke zorgorganisatie Sensire denkt dat het virus via een bezoeker is binnengekomen en zich vervolgens heeft verspreid onder de bewoners. "Het gaat om bewoners van verschillende woongroepen, dus het kan niet dat die ene bezoeker alle bewoners heeft besmet", zegt een woordvoerder van Sensire.

De organisatie zegt voor zover bekend de eerste te zijn die met zo'n uitbraak te maken heeft. "Dit onderstreept dat je zelfs na vaccinatie je moet houden aan de basismaatregelen, zolang niet het grootste gedeelte van de bevolking is ingeënt", zegt een woordvoerder.

Minder bezoek toegelaten

Om verdere verspreiding tegen te gaan, worden tijdelijk minder bezoekers toegelaten tot verpleeghuis De Heikant. Bewoners mogen maximaal één vaste bezoeker op één bezoekmoment per dag ontvangen en bezoekers moeten zich registreren. Daarnaast moet een bezoeker een mondkapje dragen in de gemeenschappelijke ruimten; op de eigen kamers hoeft dit niet.

"Het goede nieuws is wel dat onze bewoners over het algemeen genomen alleen milde klachten vertonen. Het beeld is wat dat betreft heel anders dan voor de vaccinatie", zegt Marco Repko, die als specialist ouderengeneeskunde verbonden is aan het verpleeghuis, tegen Omroep Gelderland.

Vaccinatie werkt

Van de vaccins die in Nederland worden gebruikt, is bekend dat ze tot 95 procent effectief zijn tegen corona, maar dat ze ziekte niet volledig kunnen voorkomen. Wie na twee prikken alsnog besmet raakt, wordt doorgaans wel minder ziek. "We weten dat geen enkel vaccin 100 procent bescherming geeft", reageert hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond. Zij vermoedt dat de bewoners zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer, dat na twee prikken een bescherming biedt van 95 procent.

Dat de bewoners toch ziek zijn geworden, heeft volgens Van Egmond vermoedelijk met hun leeftijd te maken. Het immuunsysteem van ouderen werkt over het algemeen minder goed dan dat van jongeren, waardoor zij minder goed reageren op vaccins.

Volgens de hoogleraar is de uitbraak een voorbeeld van het feit dat vaccinatie juist werkt. Zij wijst erop dat de bewoners vanwege hun leeftijd erg kwetsbaar zijn. "Als deze mensen niet gevaccineerd zouden zijn, zou het bericht heel anders zijn. Dan zouden zij nu heel erg ziek of overleden zijn."