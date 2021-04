Inlichtingendiensten opnieuw niet eerlijk over hacks en taps

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is meerdere keren onjuist geïnformeerd door de inlichtingendiensten, staat in het jaarverslag over 2020. De commissie beslist of de inlichtingendiensten AIVD en MIVD bijvoorbeeld een hack of een tap mogen inzetten. In een paar gevallen bleek pas na lang doorvragen dat informatie die aan de commissieleden was verstrekt niet deugde.

In het jaarverslag over 2019 beklaagde de commissie zich er ook al over onjuist geïnformeerd te zijn. Dat leidde tot een gesprek met betrokken ministers en vertegenwoordigers van de diensten. Die beloofden beterschap, maar sindsdien is er nauwelijks iets verbeterd, stelt de TIB.