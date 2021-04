Lachgas wordt ook verboden in Amsterdam

Amsterdam gaat lachgas aan banden leggen. Verkoop in de horeca en op evenementen wordt verboden. De hoofdstad schaart zich daarmee bij een steeds grotere groep steden die maatregelen nemen: in ruim de helft van de 352 gemeenten gelden al beperkingen.

De indieners van het verbod, PvdA en ChristenUnie, wijzen erop dat lachgas steeds vaker hartproblemen en dwarslaesies veroorzaakt bij de vaak jonge gebruikers. Bovendien vertienvoudigde het aantal verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was landelijk in twee jaar tijd.

"Lachgas is daarmee niet alleen een gevaar voor de gebruiker zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving", zegt PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. "Lachgas sloopt de levens van veel te veel jonge mensen." In de Amsterdamse gemeenteraad stemden D66, GroenLinks en Bij1 tegen het verbod.

Landelijk verbod vertraagd

Het kabinet wilde aan het begin van het jaar een landelijk verbod op recreatief gebruik van lachgas afkondigen, maar volgens staatssecretaris Blokhuis was dat praktisch niet haalbaar. Wanneer wetgeving dan wel volgt, is nog niet duidelijk.

Een kleine 200 gemeenten hebben ondertussen zelf al maatregelen genomen, bleek vorige maand uit een rondgang van de NOS. Het merendeel heeft een verbod op lachgas in uitgaansgebieden in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen, andere kunnen ingrijpen bij overlast. In elf gemeentes, zoals Den Haag, geldt een totaalverbod.