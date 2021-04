Terrassen en winkels weer open, steden tevreden over eerste dag versoepelingen

Voor het terrasbezoek gelden een aantal voorwaarden: aan een tafeltje mogen maximaal twee mensen zitten op anderhalve meter afstand, tenzij het gaat om mensen uit hetzelfde huishouden of kinderen onder de 12. Mensen moeten zoveel mogelijk blijven zitten en gasten moeten zich van tevoren registeren. De terrassen mogen alleen tussen 12.00 en 18.00 uur geopend zijn.

Winkelen zonder afspraak

Ook mocht er vandaag weer worden gewinkeld zonder afspraak. Dat leidde tot drukte in winkelstraten. Zo stond er meteen na opening een lange rij bij de IKEA in Barendrecht; in het centrum van de vier grote steden trokken kledingwinkels veel belangstelling. De winkels mogen per 25 vierkante meter één klant ontvangen.

In Den Haag was het vooral druk in de omgeving van de Grote Markt en het Plein, waar veel kroegen en cafés zijn. Volgens een woordvoerder van de gemeente lieten veel ondernemers zich daar "van hun beste kant zien". "De terrassen waren snel leeg en alle spullen werden meteen binnengehaald zodat er geen nieuwe voorbijgangers meer konden gaan zitten. Kortom, erg coöperatief."

De meeste winkels in Den Haag hadden voorzorgsmaatregelen genomen met hekken en tape op de grond. "Het was rustig, gemoedelijk, net als overigens op Koningsdag. "Wel stonden er enorme rijen, met name bij Primark. Maar het wachten verliep gedisciplineerd. Ook voor de rest verliep de dag soepel, ook op Scheveningen."

In Utrecht stonden lange rijen wachtenden voor winkels op het Vredenburg en in Hoog Catharijne. Op sommige plaatsen werden mensen weggestuurd als de rijen te lang werden.

Kerstdraaiboek

"De mensen hadden er duidelijk zin in vandaag", zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. "De terrassen waren goed bezet, maar nergens overvol. Er liepen veel groepjes en gezinnen in de stad. Het is natuurlijk mooi weer en mensen hebben vakantie, maar we blijven zeggen dat iedereen verantwoordelijk moet omgaan met de situatie."

Vanaf Koningsdag werkt Utrecht met een draaiboek dat normaal wordt ingezet in de dagen voor Kerstmis. Zo worden er extra handhavers in rode hesjes ingezet, die boa's en politie moeten waarschuwen als het ergens te vol dreigt te worden. "Dat is nu puur preventief, want echt extreem druk is het niet geworden. Vanaf volgende week gaan we kijken of er bijgestuurd kan worden."

De Kalverstraat in Amsterdam trok vanmiddag ook veel mensen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam was het "gezellig druk" in de stad vandaag, zonder verdere bijzonderheden. "De dag is rustig en soepel verlopen. In de winkelstraten waren vooral de kledingwinkels van de grote ketens populair."

Meer straatvuil

Ook in Rotterdam was er geen sprake van extreme drukte. "Her en der vormden zich kleine groepjes, maar er waren geen overlastgevers, al werd er wel meer straatvuil achtergelaten", zegt een woordvoerder. "In de winkelstraten was het redelijk druk maar de sfeer was goed. Alles is prima verlopen."