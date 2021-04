Meteen na opening lange rijen bij Ikea en Primark

Voor een bezoek aan niet-essentiële winkels is vanaf vandaag geen reservering meer nodig en dat leidt bij de Ikea in Barendrecht meteen tot een lange rij. Ook bij de Primark in Rotterdam staan tientallen mensen te wachten voor ze naar binnen mogen.

Winkels mogen klanten zonder reservering binnenlaten, wel moeten ze aan voorwaarden voldoen. Zo mag er maximaal één klant per 25 vierkante meter naar binnen. Bij de Ikea in Barendrecht laten mensen zich daar niet door afschrikken, schrijft Rijnmond. Volgens de regionale omroep staat daar een rij van een paar honderd mensen.

Die rij vormt zich tussen opgestelde dranghekken. Het parkeerdek is gedeeltelijk afgezet. De winkelketen zelf riep klanten in aanloop naar vandaag op om in ieder geval niet voor openingstijd al naar de winkel te komen.

Ook bij kledingwinkel Primark aan de Coolsingel in Rotterdam is het druk, blijkt uit een video van lokale omroep OPEN.