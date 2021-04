Grapperhaus: geen begrip voor mensen 'die hun vrijheid pakken'

Minister Grapperhaus roept de bevolking nog eens op zich aan de coronaregels te houden. "Dat we op Koningsdag de ME moeten inzetten om mensen zich redelijk te laten gedragen, dat moeten we toch niet hebben. Zo'n land zijn wij niet. Hele groepen mensen trokken naar grote steden, ondanks dringende beroepen van burgemeesters om niet te komen", zei hij vanochtend na beraad met collega's.

Dat er nu geleidelijk versoepelingen komen, mag volgens de demissionaire minister van Justitie geen vrijbrief zijn voor mensen "om hun eigen vrijheid terug te pakken": "Blijf weg uit de drukte, houd de anderhalve meter, zorg voor de hygiëne", zei hij.