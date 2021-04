Rapport gymsport: twee derde oud-sporters slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

In de turnsport ligt doorgaans veel nadruk op het gewicht en uiterlijk van een sporter, waardoor eetstoornissen op de loer liggen. "De gymsport is een gevaarlijke sport", zo schrijven Olfers en Van Wijk. "Er is sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Topsport is het verleggen van grenzen. Dit is wat anders dan de jonge, talentvolle gymsporter keer op keer door de eigen grenzen heen te laten trainen."

De onderzoekers komen met meerdere aanbevelingen om jonge sporters beter te beschermen. Ze pleiten voor een 'meerogen-principe', waardoor iemand in staat is een trainer aan te spreken als er een grens gepasseerd wordt. Ook zijn er volgens Olfers zorgen over de minimumleeftijd van turners en moet deze tegen het licht gehouden worden.

Verenigingen moeten daarnaast het onderwerp bespreekbaar maken en met trainers, ouders en jonge sporters in gesprek blijven over grensoverschrijdend gedrag. Gesprekken die niet alleen gaan over prestaties, maar waarin het welzijn van de sporters centraal staat.

'Nauwelijks grip op de clubs'

De onderzoekers schetsen geen positief beeld van de manier waarop de KNGU in het verleden de problematiek heeft aangepakt. Veel meldingen die bij de bond terechtkwamen tot 2019 werden "informeel afgedaan", staat in het rapport. "De oorzaak daarvan ligt vooral in het feit dat intimidatie en geweld pas in 2020 een plaats hebben gekregen in het tuchtreglement", zo valt te lezen.