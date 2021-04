Na ruim zes maanden weer het terras naar buiten: 'Enorme opluchting'

Kuzelj verwacht dat de heropening haar financieel iets oplevert. "We hebben een groot terras en ook de reserveringen voor het hotel stromen binnen. Bovendien heb ik geleerd slim in te kopen zodat er weinig derving is. Veel ingrediënten komen in meer gerechten voor: dus we serveren de hele menukaart maar dan in zes uur tijd."

'Stukje gastvrijheid'

Aan hetzelfde plein in Maastricht zit het Aziatische tapasrestaurant van ondernemer Danny Deng. Ook hij heeft een terras en mag in verband met corona een deel daarvan op het Vrijthof plaatsen. De opening is voor hem niet rendabel, denkt hij. Toch doet hij het. "Ik vind: als je een terras hebt, dan moet je open gaan. Buitenom wat je verdient, gaat het erom dat je open wílt. Ik denk aan de gasten en het stukje gastvrijheid en plezier dat ik hen biedt."

Met de heropening van de terrassen zijn extra kosten gemoeid, zegt Deng. Zo moet er een aangepaste menukaart worden gemaakt. Ook zullen de inkomsten niet hetzelfde zijn. "Voor ons restaurant moeten we het meer van het diner hebben. Niet alleen wat betreft de prijs maar ook het feit dat er dan doorgaans iets meer wordt gedronken. Natuurlijk zijn we blij dat de terrassen voor weer open mogen, maar financieel is het niet voldoende."

Voordelen van een gedeeltelijke heropening zijn er ook, denkt Deng, die in coronatijd drie nieuwe zaken opende. "We laten hiermee rustig de motor weer draaien. Ook voor het personeel is het weer even erin komen. Dan bieden we na deze periode weer de service van voor corona. Deze opening is ook voor ons een experiment, maar open gaan we."

Een klein aantal horecazaken laat de versoepeling van vandaag aan zich voorbij gaan uit piëteit met de zorg, waar de druk nog altijd enorm is. Deze ondernemer in Groningen doet vandaag niets: