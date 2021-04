Viroloog Koopmans bezorgd over drukte, zorgpersoneel op Twitter verontwaardigd

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zegt dat ze met zorg heeft gekeken naar de Koningsdagdrukte in sommige steden en parken. "We zijn er echt nog niet", reageerde Koopmans in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

In steden als Amsterdam, Haarlem en Breda werd het in parken zo druk, dat de politie besloot om in te grijpen. Ook werd her en der de alcoholverkoop vroegtijdig gestopt. In de hoofdstad was het op meerdere plekken extreem druk; volgens de gemeente waren veel mensen van buiten Amsterdam naar de stad gekomen "ondanks de dringende oproep dit niet te doen".

"Het is begrijpelijk, want we merken aan alle kanten dat er wat ruimte moet zijn voor wat meer activiteiten", zegt Koopmans over de drukte. "Maar het is echt nog zorgelijk. We kunnen ons niet heel veel permitteren."

Dat de drukte buiten plaatsvond scheelt iets, zegt Koopmans, maar "buiten met heel veel hutjemutje bij elkaar is ook een risico". "En dan ook nog zingen en dat soort dingen, dat is een zeker risico nemen".

Zorgpersoneel verontwaardigd

Ook in de zorg wordt ontstemd gereageerd op de beelden van feestende mensenmassa's. De bezetting in de ziekenhuizen blijft hoog en zal waarschijnlijk op de korte termijn niet afnemen, waarschuwde Ernst Kuijpers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg gisteren nog.

Dat er ondanks de grote druk op de ziekenhuizen toch door veel mensen is gefeest, valt bij artsen en verpleegkundigen verkeerd: