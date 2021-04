Koningsdag 2021: sla de oranje tompoucen maar in, maar blijf wel dicht bij huis

Maar ook zonder al te veel reisbewegingen zijn er dingen mogelijk. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, KBOV, maakte eerder al een paar activiteiten bekend.

Voor jongeren is er in de ochtend een buitenspeelprogramma. Speeltuinen is gevraagd om de deuren te openen, Scouting Nederland organiseert activiteiten en Oranjeverenigingen bieden programma's voor kinderen aan die gezinnen zelf kunnen doen.

Ook voor ouderen is er een programma ontwikkeld, samen met de Ouderenbond ANBO en Omroep Max. In het project Post voor het Paleis is aan ouderen gevraagd om een brief met hun levenservaringen aan de koning te schrijven. Het idee erachter is dat ouderen in een tijd waarin saamhorigheid tussen generaties onder druk staat, hun wijsheid delen met Nederland. De post wordt in de speciale uitzending MAX Koningsdag vanuit Paleis Soestdijk uitgezonden vanaf 16.15 uur.

Verder roept de KBOV op aan iedereen om vanaf zonsopgang de Nederlandse vlag met oranje wimpel op te hangen. Om 09.30 uur zullen op meerdere plekken liederen worden gespeeld door beiaardiers. Om 09.55 uur worden de klokken geluid en om 10.00 uur klinkt het Wilhelmus. Mensen thuis worden opgeroepen om het volkslied in de voordeur, op het balkon of in de tuin mee te zingen.

Verder wordt er door het hele land lokaal dingen georganiseerd. Van oranje drive throughs waar je gebakjes kan halen of opdrachten kan doen tot versierwedstrijden en coronaontbijten en van een online tompouce challenge tot culinaire wandelingen. Op de meeste gemeentewebsites vind je een overzicht van de (online) activiteiten die in jouw gemeente worden georganiseerd.

Ook worden op veel plekken digitale vrijmarkten georganiseerd. De buurtap Nextdoor organiseert bijvoorbeeld een grote digitale kledingmarkt, waarbij in lokale groepen kleding kan worden verkocht en gekocht.

Feestjes

Mensen die behoefte hebben aan een thuisfeestje kunnen onder meer terecht bij Qmusic. De radiozender zendt overdag meerdere optredens live uit vanuit Paleis Noordeinde. Die optredens zijn ook via een livestream van The Streamers te zien. Radio 538 zendt uit vanaf meerdere plekken in Nederland. Toch een ander feestje? Studentencafé Woolloomoolloo organiseert hun jaarlijkse openluchtfestival dit jaar als een livestream.

Dus haal veel oranje dingen in huis, gooi wat oranje kleurstof in je drankje, eet je misselijk aan tompoucen, zing het volkslied om 10.00 uur en zoek een digitale activiteit om te doen. En dan hopen dat volgend jaar niet weer een Woningsdag wordt.