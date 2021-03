Wel wat activiteiten op Koningsdag, vooral voor jongeren en ouderen

Een gewone Koningsdag is ook in 2021 niet mogelijk, maar er worden wel op kleine schaal coronaproof dingen georganiseerd, vooral voor jongeren en ouderen. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, KBOV, heeft dat bekendgemaakt.

Voor jongeren is er op 27 april, dat dit jaar op een dinsdag valt, in de ochtend een buitenspeelprogramma. Speeltuinen wordt gevraagd de deuren te openen, Scouting Nederland organiseert activiteiten en Oranjeverenigingen bieden programma's voor kinderen aan die huishoudens op eigen gelegenheid kunnen doen.

Voor ouderen is er samen met de ANBO en Omroep Max ook een programma ontwikkeld. In de weken voor Koningsdag is er op televisie een zogeheten Aubadejournaal waarbij markante momenten van vorige Koningsdagen en Koninginnedagen worden uitgezonden.

Op Koningsdag wordt ook het project Post voor het Paleis gepresenteerd. Komende weken wordt aan ouderen gevraagd een brief aan de koning te schrijven, met hun levenservaringen. Het idee erachter is dat ouderen in een tijd waarin saamhorigheid tussen generaties onder druk staat, hun wijsheid delen met Nederland. Vorig jaar was er een vergelijkbaar initiatief voor jongeren met de titel Vertel het de koning.

Samen het Wilhelmus zingen

Saamhorigheid is ook het thema van de viering van dit jaar, zegt voorzitter Pieter Verhoeve van de KBOV, waarbij ruim 300 Oranjeverenigingen zijn aangesloten. "Normaal zijn duizenden vrijwilligers al maanden bezig om een mooi feest te organiseren op Koningsdag. Door de voortdurende coronacrisis kan dat niet. Wij hebben onze leden opgeroepen om met veilige alternatieven te komen. Daar is gelukkig volop gehoor aan gegeven."

De KBOV roept verder iedereen op om vanaf zonsopgang (06.23 uur) de Nederlandse vlag met oranje wimpel buiten te hangen. Om 09.30 uur zullen beiaardiers op tal van plekken liederen spelen die binnen het thema saamhorigheid vallen. Om 09.55 uur worden dan de klokken geluid, waarna om 10.00 uur het Wilhelmus door de beiaards gespeeld zal worden. Mensen thuis worden opgeroepen om het volkslied in de voordeur, op het balkon of in de tuin mee te zingen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren Koningsdag 2021 in Eindhoven. Het publiek is opgeroepen niet naar de stad te komen, maar het bezoek via de televisie te volgen.