De 'brisante' stukken uit de notulen: hoe informeer je de Kamer en ga je om met kritiek?

Eerst over het informeren van de Kamer. In het parlement klinkt al langer de klacht dat de beantwoording van vragen in de toeslagenaffaire laat of onvolledig is. Het kabinet zei altijd dat dat nooit opzettelijk is gebeurd. Toch blijkt uit de notulen dat er ook binnen de ministerraad zorgen waren over de informatievoorziening.

Wel of geen stukken overhandigen?

Wat hierbij een terugkerend thema is, is de manier waarop artikel 68 van de grondwet moet worden uitgelegd, blijkt uit de notulen. Met artikel 68 is vastgelegd dat het kabinet de Tweede Kamer juist en volledig moet informeren. Uit de notulen blijkt dat toenmalig staatssecretaris Snel (D66) vindt dat bij het informeren van de Kamer niet per se altijd stukken overhandigd moeten worden.

Ze spreken dan over een motie van de Kamer waarin wordt gevraagd om een feitenrelaas, waarin ook zou moeten terugkomen welke ambtenaren en politici wisten van het "onrechtmatig handelen" van de Belastingdienst. Snel wilde die stukken niet verstrekken bij het feitenrelaas en in de Kamer toelichten waarom niet. De reden was dat hij de betrokken ambtenaren in bescherming nam.

Minister Schouten (ChristenUnie) waarschuwt daarop dat de informatievoorziening een gevoelig thema is en dat het kabinet zich niet defensief moet gaan opstellen. "Dat zou de relatie met de Kamer niet ten goede komen." Ook minister Grapperhaus (CDA) vraagt zich af "of de staatssecretaris hiermee wegkomt". Hij zegt ook dat alle stukken die openbaar worden, steeds leiden tot meer vragen uit de Kamer en spreekt in dat verband van een "vicieuze cirkel".

'Defensief reageren'

Verder wordt in de ministerraad gesproken over de vele vragen van Kamerleden over de toeslagenaffaire. Zo zegt ook minister Slob (ChristenUnie) dat ieder antwoord van Snel direct leidt tot nieuwe vragen, "waardoor staatssecretaris Snel bijna niet anders kan dan defensief te reageren". Snel zou door alle vragen niet toekomen aan het oplossen van de problemen bij de Belastingdienst, vinden ook anderen.