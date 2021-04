Door Kanye West gedragen sneakers leveren recordbedrag op bij veiling

Bij de Grammy Awards-uitreiking in 2008 trok Kanye West de stoute schoenen aan door een paar sneakers te dragen dat kenners niet konden thuisbrengen. Het paar halfhoge zwartleren sneakers met beige zool bleek de aftrap voor een samenwerking tussen West en Nike. Die samenwerking zou duren tot 2013.

Daarna stapte West over naar Adidas. Inmiddels levert de Yeezy-schoenenlijn van West Adidas per jaar naar schatting 1,7 miljard dollar op. West verdient daar een kleine 200 miljoen dollar aan.

Het vorige veilingrecord voor een paar sneakers stond op naam van basketballegende Michael Jordan, met 615.000 dollar. Dat bedrag werd vorig jaar neergeteld voor een paar Air Jordan 1's dat hij droeg in een oefenwedstrijd in Italië in 1985. Daarbij brak hij bij een dunk het backboard van de basket.