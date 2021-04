Politie Jeruzalem haalt na dagen van onlusten hekken bij Damascuspoort weg

De politie in Jeruzalem heeft de hekken weggehaald bij de Damascuspoort, die daar bij het begin van de ramadan waren geplaatst. Palestijnse inwoners kunnen daardoor voor het eerst in twee weken weer samenkomen rond de plek die 's avonds tijdens de ramadan een belangrijke ontmoetingsplek voor hen is.

De Israëlische televisie toonde beelden van opgetogen Palestijnse jongeren die het besluit vierden als een overwinning. Ze zagen de afsluiting als een poging van Israël om zijn greep op Oost-Jeruzalem te verstevigen. Ze zeiden dat ze de Israëlische politie hebben gedwongen om de hekken weg te halen.

Het hoofd van de politie in Jeruzalem zegt dat de hekken daar waren geplaatst om de toegang tot de al-Aqsa-moskee vrij te houden voor de tienduizenden moslims die daar willen bidden.

De-escaleren

Het besluit om de hekken weg te halen, is een poging om de situatie te de-escaleren, zegt correspondent Ankie Rechess. Dat blijkt volgens haar ook uit het feit dat Israël vandaag raketaanvallen uit Gaza onbeantwoord liet. Ook langs diplomatieke weg wordt naar een oplossing gezocht. Jordanië en Egypte treden daarbij op als bemiddelaars, omdat Israël en de Hamas-beweging in de Gazastrook niet rechtstreeks met elkaar willen praten.

De afsluiting van het gebied leidde tot rellen, waar behalve de Palestijnen en de politie ook extreemrechtse Joden bij betrokken waren. Het ging er avond aan avond zeer gewelddadig aan toe. Ook vandaag vonden er weer rellen plaats.

De onrust breidde zich de afgelopen week ook uit naar de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Bij Ramallah op de Westelijke Jordaanoever gooiden Palestijnen gisteren met stenen en molotovcocktails naar de politie.

Vrijdag werd het ook onrustig rond de Gazastrook. Vanuit dit Palestijnse gebied werden ruim veertig raketten en mortiergranaten afgevuurd op Israël, die door Israël werden beantwoord met luchtaanvallen op doelen van de Hamas-beweging.