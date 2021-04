Tientallen gewonden na veldslag in Jeruzalem tussen Palestijnen en extreemrechtse Joden

'Maar een klein vonkje nodig'

Na deze gewelddadige avond is de vraag waar dit naartoe gaat, zegt correspondent Ankie Rechess: "Een van de aanleidingen is de ramadan, dat is vaker in het verleden een periode geweest waarin de spanningen tussen Arabieren en Joden opliepen. Onder moslims is de onvrede nu ook groot. Normaal gesproken wordt aan het eind van elke dag tijdens de ramadan door 200.000 moslims gebeden op de Tempelberg. Dit jaar mogen dat er vanwege corona maximaal 10.000 zijn, en die moeten ook allemaal twee keer zijn gevaccineerd. Er is nu maar een klein vonkje nodig om dit te laten escaleren tot grote onrust."