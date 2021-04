Franse 'grotbewoners' terug na veertig dagen duisternis

De vijftien Fransen die veertig dagen en nachten in vrijwillige isolatie hebben geleefd in een donkere, vochtige grot zijn vandaag weer naar buiten gekomen. De groep van acht mannen en zeven vrouwen, nam deel aan een wetenschappelijk experiment in de Franse Pyreneeën.

In gesprek met journalisten gaven de deelnemers aan dat ze niet moe waren, maar wel de kou voelden. De groep leefde in de bekende Grot van Lombrives, zonder besef van tijd. In de grot kwam geen zonlicht en waren geen klokken. De temperatuur was standaard 10 graden, met een luchtvochtigheid van 100 procent.

De tijdelijke grotbewoners hadden geen contact met de buitenwereld. Doordat de groep gedurende het experiment veelvuldig in duisternis leefde, moesten de grotbewoners een speciale bril dragen om hun ogen te beschermen.

Zo kwamen de deelnemers weer uit de grot: