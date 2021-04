Franse 'grotbewoners' geven teken van leven

Ze koken, ze fietsen op een hometrainer en ze spelen schaak, is op de beelden voor het eerst te zien. De deelnemers moeten ook elke dagen vragenlijsten invullen en slapen met sondes op hun hoofd die met draadjes verbonden zijn aan apparaten. Ook is te zien hoe sommigen met kabels en touwen tientallen meters moeten afdalen om met emmers en tonnen water te gaan halen; iets wat ze dagelijks moeten doen.

Buiten de grot houden wetenschappers het team in de gaten. Ze willen erachter komen hoe de mensen en hun lichamen reageren op een 'extreme lockdown'.

Christian Clot legt in zijn audioboodschap uit dat het soms moeilijk is om samen te werken. Er is geen zonlicht in de grot en er zijn geen klokken. Niemand weer daardoor hoe laat het is. "Ik heb wel eens dat ik wakker word en dat anderen dan net gaan slapen. Dus je kunt geen afspraak maken met iemand en zeggen: 'we zien elkaar bij het ontbijt'."

'Knettergek experiment'

De vijftien grotbewoners zijn geen ervaren ontdekkingsreizigers, maar 'gewone' Fransen. Er zitten een verpleegster en een werkloze bij. Ze hebben alleen maar een korte training gehad voorafgaand aan hun vertrek in de grot.

"Eigenlijk is het een knettergek experiment", vertelde psychologe Delphine Traber aan het begin. "De deelnemers moeten risico's nemen. Ze komen in spartaanse omstandigheden te leven. Het is extreem voor het lichaam en extreem voor de geest. Maar het is voor een goed doel, het is voor de wetenschap."