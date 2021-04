Koning viert zijn verjaardag in unieke DAF met open dak

Toch jammer dat zijn onderdanen thuis moeten blijven, achter de tv. Want het wordt een schouwspel, komende dinsdag in Eindhoven. Koning Willem-Alexander begint de viering van zijn verjaardag achter het stuur van een unieke, ruim 55 jaar oude DAF Kini met open dak. Zijn dochter, prinses Amalia, zit naast hem.

De koning zal het autootje meteen herkennen uit zijn jeugd, zegt Geert Vermeer van het DAF Museum bij Omroep Brabant. De koninklijke familie heeft het Dafje jarenlang gebruikt op vakantie, in het buitenverblijf in Italië. "Het is een weerzien voor de koning, want hij heeft hier als kleine jongen in gezeten met zijn ouders. Ik denk dat hij het ontzettend leuk vindt om hier weer kennis mee te maken."

De geschiedenis van de DAF Kini is al net zo uniek als het autootje. "Deze auto is door DAF bij de geboorte van de koning in 1967 cadeau gegeven aan de koninklijke familie. Hij heet ook Willem-Alexander", aldus Vermeer. "Het is een koninklijk voertuig met het kenteken AA98 en het is het enige exemplaar dat er is."

Een scheurijzer is het niet. Het motortje telt slechts dertig pk. Er staat 5000 kilometer op de teller en de laatste tientallen jaren is er niet meer in gereden. Toch had het DAF Museum 'm zo weer aan de praat. "Het viel ons ontzettend mee," zegt Vermeer. "Een nieuwe accu erin en hij liep. Hij is eigenlijk nog nieuw, alhoewel hij bijna zestig jaar oud is."