Einde voor AstraZeneca in Nederland in zicht, verwacht RIVM

Volgens Van Delden zijn er bewust meer doses ingekocht dan nodig, met het oog op mogelijke uitval van bepaalde vaccins. Dat is al gedeeltelijk aan de hand met AstraZeneca. Als gevolg van zeldzame trombosebijwerkingen kampt het vaccin met een imagoprobleem. Aan mensen onder de 60 jaar wordt de AstraZeneca-prik als gevolg van die bijwerkingen inmiddels niet meer gegeven.

Veel 60 tot 64-jarigen die wel in aanmerking komen voor een prik met AstraZeneca, melden zich niet bij de huisarts. Zij kunnen op dit moment nog geen ander vaccin krijgen. Volgens Van Delden kan dat later dit jaar veranderen. "Het kan straks zo zijn dat je je nog eens op één bepaalde groep richt, om daar de vaccinatiegraad te verhogen. Bij die groepen zou je veegrondes kunnen houden, waarbij je iedereen die niet gevaccineerd is nog een keertje langsgaat", stelt hij daarover.

Exacte aantal gezette prikken niet bekend

Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid zijn er inmiddels bijna 5 miljoen prikken uitgedeeld, maar dat aantal berust op een schatting. Hoeveel prikken er exact zijn gezet, kan Van Delden niet zeggen. Dat komt doordat de registratie van de vaccinatie bij huisartsen en in zorginstellingen momenteel achterloopt. "Er zit gewoon marge in dat getal, dat zou ik zelf natuurlijk ook liever anders zien."