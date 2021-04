Waarom zitten zoveel ziekenhuizen in India en Brazilië zonder zuurstof?

Het zuurstofprobleem speelt niet alleen in India. In Brazilië liep het begin dit jaar uit de hand in de stad Manaus. Daar was de oprukkende Braziliaanse variant de boosdoener en vielen er doden door een tekort aan medicinale zuurstof. En deze week sloeg Artsen zonder Grenzen alarm over de situatie in Peru, waar de Braziliaanse variant overvolle ziekenhuizen en een nijpend tekort aan zuurstof veroorzaakt. Er zijn zwarte markten waar in zuurstofcilinders wordt gehandeld.

Probleem: de opslag

Hoe kan het dat ziekenhuizen in deze landen zonder zoiets essentieels als medicinale zuurstof komen te zitten?

Het probleem is vaak niet zozeer de zuurstof zelf. Die kan via een industrieel proces aan de atmosfeer worden onttrokken. Het gaat mis bij de opslag. De zuurstof kan op twee manieren naar de ziekenhuizen: vloeibaar in grote tanks, of als geconcentreerd gas in kleinere cilinders.

Werken met vloeibare zuurstof is de goedkoopste en beste methode, maar ziekenhuizen moeten daarvoor wel de juiste infrastructuur hebben om de zuurstof uit die grote tanks via leidingen naar het bed van de patiënt te krijgen. Die techniek wordt het meeste toegepast in ziekenhuizen in de VS en Europa.

Voor de kleinere cilinders met samengeperste, gasvormige zuurstof zijn de leidingen in het ziekenhuis niet nodig en die zijn dus meer geschikt voor klinieken zonder die complexe infrastructuur. Die zuurstofflessen zijn wel minder efficiënt en minder makkelijk te vervoeren.