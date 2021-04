Navalny stopt met hongerstaking na advies van artsen

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny stopt met zijn hongerstaking. Zijn artsen hadden hem onlangs dringend aangeraden om weer te gaan eten, omdat ze vreesden dat hij het anders niet zou overleven.

De 44-jarige Navalny ging op 31 maart in hongerstaking omdat hij wilde dat zijn eigen artsen de pijn in zijn rug en ledematen zouden onderzoeken. Dat is nog niet gebeurd, maar Navalny laat op Instagram weten dat hij inmiddels wel is bekeken door artsen die hij vertrouwt.

"Een andere reden dat hij stopt is dat andere mensen met hem in hongerstaking zijn gegaan, zelfs mensen die hij niet kent", zegt correspondent Iris de Graaf. "Hij schrijft dat hem dat ontroert, maar dat hij niet de reden wil zijn dat deze mensen fysiek pijn lijden."

Herstel zwaarder dan hongerstaking zelf

De criticus van het Kremlin is inmiddels 15 kilo afgevallen. Op Instagram meldt Navalny dat het herstel na zijn hongerstaking naar verwachting zwaarder wordt dan de hongerstaking zelf en ook even lang gaat duren. "Wens me succes", schrijft hij. Aan het einde van het bericht bedankt hij voor de steun die hij krijgt.

De oppositieleider werd in februari veroordeeld tot een verblijf van ruim 2,5 jaar in een strafkamp. Na het zien van zijn medische gegevens zeiden de artsen van Navalny vorige week dat hij dreigde te sterven als hij niet geholpen zou worden.

Regulier ziekenhuis

Maandag werd bekend dat hij is overgebracht naar een gevangenis voor veroordeelden, in een andere strafkolonie. Gisteren werd duidelijk dat hij naar een regulier ziekenhuis is gebracht, in de plaats Vladimir.

Die overplaatsing had Navalny volgens zijn medewerkers te danken aan de protesten van aanhangers, die woensdag de straat op gingen. Daarbij werden volgens een Russische mensenrechtenorganisatie door heel het land in totaal 1500 mensen opgepakt.