Vliegreizen politiebaas extra duur door 'onnodige' businessclasstickets

De voormalig chef van een landelijke politiedienst vloog met grote regelmaat businessclass bij dienstreizen naar verre bestemmingen, meldt het radioprogramma Argos. Het gaat om het voormalig hoofd van de informatie-afdeling van de politie, de Dienst Landelijke Informatieorganisatie.

Over die dienst verscheen in januari nog een zeer kritisch rapport van de inspectie. De politiechef vertrok er vorig jaar. De eenheidsleiding greep in nadat bij de organisatie grote onrust was ontstaan, onder meer over leidinggevenden die elkaar de hand boven het hoofd zouden houden.

Uit documenten die Argos via een Wob-verzoek heeft opgevraagd blijkt dat de politiechef in ruim tweeënhalf jaar tijd 35 keer naar het buitenland vloog. Dat gebeurde voor een groot deel met duurdere businessclasstickets, hoewel economy de norm is.

Australië

De kosten voor tickets, hotels en declaraties liepen in die periode op tot boven de 75.000 euro. De duurste tickets waren die naar Australië (bijna 8000 euro) en São Paulo (ruim 5500 euro). De reizen zouden geregeld zonder verdere onderbouwing zijn goedgekeurd door de top van de Landelijke Eenheid.

Zo gaf plaatsvervangend eenheidschef Willem Woelders voor de vlucht naar Brazilië toestemming voor een upgrade van economy naar businessclass. Hierover staat alleen: 'Graag officieel je akkoord :)'. Dit wordt beantwoord met 'akkoord voor business'. Ook hotelkosten lijken volgens Argos geregeld hoger dan toegestaan.

Reisgedrag had doelmatiger gekund

"Met de kennis van nu - en het totaal van de reizen in 2018 en 2019 overziend, kan achteraf worden geconstateerd dat het reisgedrag doelmatiger had gekund en dat hier scherper op had kunnen worden gestuurd", laat de Landelijke Eenheid weten.

Die stelde na signalen over het reisgedrag een eerste onderzoek in, maar daaruit zou blijken dat geen richtlijnen zijn overtreden en dat er niets onoorbaars is gebeurd. Wel was sprake van "verschillen in interpretatie en toepassing van richtlijnen" rond dienstreizen. De richtlijnen zijn daarop aangescherpt.

Kritisch rapport

Politiebonden NPB en ACP nemen daar geen genoegen mee. "Er blijft veel ongenoegen bij politiemensen die dit hebben gemeld", zegt voorzitter Jan Struijs van de NPB. "De meldingen zijn volgens hen onvoldoende onafhankelijk en transparant onderzocht."

De tripjes van leidinggevenden van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie kwamen in januari al voorbij in een zeer kritisch rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die concludeerde dat er van alles mis gaat bij de politiedienst, vooral door onderbezetting en slecht leiderschap. Demissionair minister Grapperhaus noemde de conclusies "indringend" en zei dat er nog veel moet gebeuren bij de organisatie.

Het onderzoek van de inspectie kwam er na klachten van politiemensen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik en discriminatie door leidinggevenden.

Grapperhaus zei vanochtend dat hij de korpsleiding om uitleg heeft gevraagd over het laatste nieuws over de declaraties. "Ik begrijp de vragen hierover, maar ik wel me eerst laten voorlichten wat er speelt."