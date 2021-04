Wekdienst 23/4: Koningsspelen van start • Nieuwe analyse AstraZeneca

Goedemorgen! Het Europees Geneesmiddelenbureau komt met een analyse over het AstraZeneca-vaccin en de bijwerkingen. En het koninklijk paar geeft het startsein voor de Koningsspelen.

Vanochtend flink wat zon, vanmiddag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en het wordt 10 tot 14 graden. In het weekend en begin volgende week verandert en weinig. In de nachten vaak een graadje vorst en overdag een graad of 13. Het is droog met geregeld zon.