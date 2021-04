Navalny looft betogers, naar regulier ziekenhuis overgebracht

De gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny prijst in een verklaring de duizenden betogers die deze week voor hem de straat op gingen. Via zijn advocaat hoorde hij over de protesten - "de redding van Rusland" volgens Navalny - in steden en dorpen. Hij kreeg er naar eigen zeggen een gevoel van trots en hoop van.

Navalny, die in januari na terugkomst in Rusland werd opgepakt en daarna werd veroordeeld tot 2,5 jaar in een strafkamp, zegt via Instagram dat de protesten laten zien dat Russen "geven om hun toekomst, om de toekomst van hun kinderen, hun land". Hij voorspelt een "moeilijke, donkere tijd". "Maar zij die de tijd in Rusland terug willen zetten, zijn gedoemd. Wij zijn met meer."

De 44-jarige Navalny is al weken in hongerstaking omdat zijn eigen artsen niet bij hem mogen komen. Hij lijdt aan zware rugpijn en hij zou gevoel missen in zijn benen. Vorige week zeiden zijn artsen, na het inzien van medische gegevens, dat Navalny dreigde dood te gaan als hij niet geholpen zou worden. Zijn nieren zouden het vrijwel hebben begeven.

Vandaag riepen zijn artsen hem in een brief op om zijn hongerstaking te beëindigen. Uit het schrijven valt op te maken dat Navalny is overgebracht naar een regulier ziekenhuis in Vladimir en niet langer wordt behandeld door gevangenisartsen. De overplaatsing heeft Navalny volgens zijn eigen team te danken aan de druk van betogers.