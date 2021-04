Rusland kondigt na massale troepenopbouw terugtrekking aan

Rusland haalt een deel van zijn troepen op de Krim en aan de oostgrens van Oekraïne terug. Minister Sjojgoe van Defensie zegt dat ze teruggaan naar hun bases, maar dat zware wapens achterblijven voor een militaire oefening later dit jaar.

De afgelopen tijd liepen de spanningen in de regio op toen Rusland zijn militaire aanwezigheid in de regio fors opvoerde. Volgens westerse bronnen zitten er inmiddels meer dan 100.000 militairen. EU-buitenlandchef Borrell waarschuwde deze week dat "een vonk" het conflict rond Oost-Oekraïne kan laten escaleren.

De troepenopbouw is volgens de NAVO de grootste sinds 2014, toen Rusland de Krim annexeerde en er een oorlog uitbrak in het oosten van Oekraïne nadat separatisten in de Oekraïense regio's Donetsk en Loegansk de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. Vandaag deden tientallen Russische oorlogsschepen, vliegtuigen en duizenden militairen mee aan een oefening op de Krim.

Officieel geldt er een wapenstilstand voor de strijd in het oosten van Oekraïne, maar in de praktijk laaien de gevechten geregeld op.

Bekijk langs onderstaande graphics een korte samenvatting van hoe het conflict ontstond en wat er sindsdien is gebeurd: