'Ruzie over naaktfoto werd Lotte (14) uit Almelo fataal'

De oudste broer was niet aanwezig, de jongste broer volgde de zitting via een videoverbinding. Beiden hadden een kortstondige verhouding met het meisje. Kort nadat het 'uit' was gegaan met de oudste van de twee, kreeg Lotte een relatie met de ander.

Woede

Tijdens de zitting werd uitgebreid gesproken over het gegeven dat de oudste van de twee broers een foto van zijn geslachtsdeel naar Lotte had gestuurd, zo meldt RTV Oost. Nadat het meisje die foto had doorgestuurd naar een vriendin en de jongen daar lucht van had gekregen, werd hij kwaad.

De 17-jarige jongen wilde een afspraak met Lotte maken om erover te praten. Bij die afspraak kwam ook zijn jongere broer mee. Tijdens die ontmoeting kwam het tot een schermutseling, waarbij Lotte tegen de grond werd geduwd.

Verdronken

Het meisje kreeg vervolgens een trap richting de sloot, waardoor ze in het water belandde. Het is tot op heden nog niet gelukt de exacte doodsoorzaak vast te stellen, maar volgens forensisch onderzoek is het meest aannemelijke scenario dat Lotte door verdrinking om het leven is gekomen.

De jongste van de twee broers zou het lichaam van Lotte daarna met rietmaaisel hebben afgedekt, waarop de twee met de scooter van de oudste naar een nabijgelegen tankstation reden. Daar wasten ze hun handen en maakten ze de scooter schoon.

Jongens blijven vastzitten

Eenmaal thuis vertelden ze het verhaal aan hun vader, waarop ze met z'n drieën in het busje van de vader naar de plaats van het misdrijf reden. Daar lag het levenloze lichaam van Lotte in het water. Toen de vader zag wat er was gebeurd, belde hij met 112 om te melden dat "iemand in het water" lag.

Bij thuiskomst werden de vader en oudste zoon aangehouden, de jongste zoon werd de volgende dag vastgezet. Inmiddels is de vader op vrije voeten omdat hij volgens justitie een minder grote rol in de zaak heeft. Hij is nog wel verdachte.

Omdat beide jongens nog in een observatiekliniek zitten en het onderzoek naar hun psychische gesteldheid nog niet is afgerond, is de zaak aangehouden tot 6 juli. Tot die tijd blijven de jongens vastzitten.