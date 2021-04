Alarmerende klimaatberichten voorafgaand aan klimaattop Biden

De Amerikaanse president Biden zal vandaag naar verluidt aankondigen dat de Verenigde Staten de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2030 met 52 procent zullen hebben verminderd ten opzichte van 2005. Biden doet dat op een online klimaattop, die hij voor vandaag en morgen heeft georganiseerd.

Veertig staatshoofden en regeringsleiders doen eraan mee, uit onder meer China, Rusland, India en de EU. Biden hoopt dat andere landen zijn voorbeeld zullen volgen en ook met verdergaande emissiereducties zullen komen.

De top komt op een moment dat opnieuw de noodklok klinkt over het klimaat. Zo concludeert de Europese klimaatorganisatie Copernicus vandaag in het rapport 'European State of the Climate 2020' dat de laatste zes jaar wereldwijd de zes warmste jaren zijn sinds het begin van de metingen.

Eerder deze week zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres dat de wereld door klimaatverandering aan de rand van de afgrond staat. Er is volgens hem geen tijd te verliezen om de doelstellingen uit het Parijse Klimaatakkoord te halen. "Dit is het jaar van actie", aldus Guterres, die reageerde op een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. Volgens de WMO was vorig jaar één van de drie warmste jaren ooit. 2016 was het warmste, daarna volgen 2019 en 2020.

Grootste uitstoters

In aanloop naar de top hebben verschillende landen hun klimaatdoelen al aangescherpt. Zo liet Engeland weten de uitstoot in 2030 met driekwart terug te willen brengen en bereikte de Europese Unie gisteren een overeenkomst over de klimaatwet.

De VS en China zijn de grootste uitstoters van broeikasgassen. De Chinese president Xi doet mee met de top en zal volgens een regeringswoordvoerder een "belangrijke toespraak" houden. In december zei China al de uitstoot in 2030 te willen terugbrengen met 65 procent ten opzichte van het niveau in 2005.

President Biden is er alles aan gelegen om de wereld te laten zien dat Amerika weer volledig meedoet aan de strijd tegen klimaatverandering. Nadat oud-president Trump zijn land terugtrok uit het Parijse klimaatakkoord, keerde Biden daar weer direct in terug toen hij aantrad als president.

Bij de landen die hij heeft uitgenodigd zitten 17 landen die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80 procent van de wereldwijde uitstoot. Er zitten ook koplopers in de strijd tegen klimaatverandering bij, en landen die het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen.

Nederland doet niet mee. Wel is Nederland uitgenodigd voor een zogenoemd side-event over 'adaptatie', oftewel aanpassingen aan klimaatverandering.

Mijlpaal

De bijeenkomst moet de urgentie van het klimaatprobleem onderstrepen, maar ook de economische kansen die de energietransitie biedt. Biden wil vooral daar de nadruk op leggen.

De klimaattop van vandaag en morgen moet ook een mijlpaal worden in aanloop naar de mondiale klimaattop in Glasgow, komend najaar. Vorig jaar ging die bijeenkomst niet door, vanwege de wereldwijde coronacrisis. Door corona is de uitstoot enigszins gedaald, maar de urgentie van het klimaatvraagstuk is niet minder geworden.

In de afgelopen jaren hebben klimaatwetenschappers benadrukt dat het belangrijk is om de mondiale opwarming te beperken tot 1,5 graad, omdat daarmee de ernstigste consequenties kunnen worden tegengegaan.

Warme winter in Europa

De opwarming is intussen doorgegaan. De Europese organisatie Copernicus constateerde eerder dit jaar al dat 2020 het warmste jaar ooit in Europa was. Vooral de hoge temperaturen in de winter waren opvallend. Toen lag de temperatuur 3,4 graden boven het gemiddelde uit de periode 1981-2010. Dit had vooral invloed op de sneeuw- en ijsbedekking in Noordoost-Europa.