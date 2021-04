EU sluit akkoord over 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het vannacht eens geworden over een nieuwe Europese klimaatwet. Daarin wordt vastgelegd dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is.

Om dat doel te bereiken is het de bedoeling dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 met 55 procent is afgenomen ten opzichte van 1990. De oude ambitie was een reductie van 40 procent. Het Europees Parlement wilde eigenlijk een afname van 60 procent, omdat anders de aarde toch te veel zou opwarmen.

'55 procent is genoeg'

Maar Eurocommissaris Frans Timmermans, die over de aanpak van klimaatverandering gaat, noemde zo'n aanscherping onverstandig en niet haalbaar. "We hebben een heel uitvoerige analyse gedaan en onze conclusie is dat die 55 procent genoeg is om de doelstelling te halen", zei hij in oktober al tegen de NOS.

De deal die de EU vanochtend vroeg bereikte, noemt Timmermans ambitieus. "De klimaatwet zal de maatstaf zijn voor al ons beleid de komende dertig jaar. De wet zal het groene herstel van Europa bepalen en een duurzame overgang garanderen die sociaal verantwoord is."

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, die graag een CO2-reductie van 60 procent had gezien, reageert minder uitgelaten. "Een stap, maar geen grootse doorbraak", noemt hij de overeenkomst op Twitter.