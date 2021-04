De Jonge: nu geen verbod op vluchten uit India

Er komt voorlopig geen verbod op vluchten uit India. Minister De Jonge van Volksgezondheid schrijft op vragen van D66 dat er in India weliswaar een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken, maar dat die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet wordt gezien als extra gevaarlijk.

Het aantal coronabesmettingen in India stijgt de laatste tijd sterk. Toch landen er nog regelmatig vluchten uit dat land op Schiphol. Voor andere landen met een virusmutatie, zoals Brazilië en Zuid-Afrika, werden eerder wel vliegverboden afgekondigd.

D66-Kamerlid Jan Paternotte vroeg de minister om hetzelfde te doen voor India. De Jonge antwoordt dat hij op 26 maart al aan het RIVM heeft gevraagd of er extra maatregelen nodig waren, maar dat was toen niet het geval. Ook recent heeft het RIVM gezegd geen aanleiding te zien voor een vliegverbod, schrijft hij. Mocht de WHO de Indiase variant toch als extra gevaarlijk gaan zien, dan kan dat veranderen.

Quarantaineplicht

Paternotte is daar verbaasd over. Hij wijst erop dat 26 maart al lang geleden is, en dat er in de tussentijd veel veranderd is in de situatie in India. D66 zal vandaag bij het coronadebat in de Tweede Kamer om opheldering vragen.

In de technische briefing voor Kamerleden zei RIVM-directeur Jaap van Dissel vanmorgen ook dat een verbod op vluchten uit India wat hem betreft niet nodig is, als passagiers maar getest worden en na aankomst in quarantaine gaan.

Maar een quarantaineplicht is er op dit moment nog niet, zegt Paternotte. Die wet wordt komende week behandeld door de Tweede Kamer en gaat dan pas in op 15 mei. Bovendien wordt de plicht alleen steekproefsgewijs gecontroleerd.