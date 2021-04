Bijleveld tegen gepasseerde Kamer: 'Ik wil straks geen vlaggen halfstok'

Minister Bijleveld zag geen andere mogelijkheid dan afgelopen nacht 80 militairen naar Afghanistan te laten vliegen nog voordat de Tweede Kamer daarmee kon instemmen. "Nood breekt wetten", zei ze vanochtend vandaag tegen "geschoffeerde" Kamerleden. "Als we te laat zouden zijn, zou ik het mezelf nooit vergeven."

Bijleveld wees erop dat de 80 militairen naar Afghanistan gaan om de ongeveer 160 Nederlandse militairen in Mazar-e-Sharif te beveiligen. De Taliban hebben gedreigd om rond 1 mei aanslagen te plegen op de buitenlandse militaire kampen, zei de minister van Defensie, "en er zijn indicaties dat er ook dreigingen in onze omgeving zijn."

Ze zei dat de beveiligingstroepen zeker een week voor 1 mei ter plaatse moeten zijn, om goed voorbereid aan het werk te kunnen. Maar op het laatste moment ging de geplande Duitse vlucht van vandaag niet door. Er was geen vergunning gekomen om over Turkmenistan te vliegen. De enige mogelijkheid was, volgens het kabinet, toen nog: een Amerikaans vliegtuig, dat vannacht ook Duitse militairen naar Afghanistan bracht.

'Geen vlaggen halfstok'

"Ik wil straks geen vlaggen halfstok, omdat we geen vlucht hadden kunnen regelen", verklaarde Bijleveld haar keuze. "Maar ik betreur het dat de militairen daar al voor dit debat zijn, en ik kan me voorstellen dat dit bij u tot een ongemakkelijk gevoel leidt."

De Kamer kreeg gisteravond rond 23.00 uur een brief van de minister van Defensie en haar collega Blok van Buitenlandse Zaken. Daarin stond dat de militairen pal daarop naar Afghanistan zouden vertrekken. Er wordt bij militaire missies in het buitenland altijd veel belang gehecht aan de goedkeuring van de volksvertegenwoordiging, omdat er mensenlevens op het spel staan.

Bijna alle aanwezige Kamerleden zeiden vanmorgen dat ze voor een voldongen feit waren gesteld en dat dit niet meer mag gebeuren. Maar ze besloten uiteindelijk het debat wel door te laten gaan,

Vorige week werd bekend dat er op uiterlijk 11 september een einde komt aan de NAVO-missie in Afghanistan. Het is dan twintig jaar na de aanslagen in de Verenigde Staten die tot de uitzendingen leidden. Eerder was met de Taliban afgesproken dat de buitenlandse troepen op 1 mei weg zouden zijn.