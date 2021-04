Kamercommissie digitale zaken moet meer greep krijgen op IT

De Tweede Kamer heeft vanaf vandaag een commissie digitale zaken. Het wordt een 'vaste' commissie, zoals bijvoorbeeld Financiën en Binnenlandse Zaken al hebben. Vorig jaar concludeerde een onderzoekscommissie uit de Kamer dat alle commissies digitalisering 'erbij' doen zonder gespecialiseerde ondersteuning. Op die manier zouden veel vraagstukken overal een beetje aan bod komen, en nergens grondig.

Met de nieuwe commissie wil de Kamer meer greep krijgen op ontwikkelingen in de digitalisering, omdat die grote gevolgen hebben voor samenleving, werkgelegenheid, veiligheid en democratie.

In de commissie digitale zaken zitten onder anderen de nieuwe Kamerleden Kathmann (PvdA) en Rajkowski (VVD). Kathmann zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de coronacrisis nog eens duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk digitalisering is: "Zonder digitale collectiviteit geen onderwijs en eigenlijk ook geen zorg meer en je kunt ook je werk niet goed meer doen."

Rajkowski wil prioriteit geven aan een visie op algoritmen en cybercriminaliteit. Als belangrijk punt van aandacht noemt zij ook hoe je veilig kunt ondernemen: "We moeten echt gaan nadenken over een langetermijnstrategie."