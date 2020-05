Voorstel voor aparte Kamercommissie digitale zaken

De Tweede Kamer is niet genoeg toegerust om allerlei ontwikkelingen rond digitalisering goed te beoordelen en te volgen. Daarom moet er een vaste Kamercommissie digitale zaken komen. Dat is de kern van een advies van een onderzoekscommissie uit de Kamer, die onder leiding stond van GroenLinks-Kamerlid Buitenweg.

Die nieuwe commissie zou de al bestaande Kamercommissies moeten ondersteunen. Volgens Buitenweg doen alle commissies digitalisering "erbij" zonder gespecialiseerde ondersteuning en komen op die manier veel vraagstukken "een beetje" aan bod, maar nergens grondig.

De onderzoekscommissie werd een jaar geleden ingesteld. Idee erachter is dat de Kamer meer greep wil krijgen op ontwikkelingen in de digitalisering, omdat die grote gevolgen heeft voor samenleving, werkgelegenheid, veiligheid en democratie, en op de verhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid. Volgens voorzitter Buitenweg bestaat er steeds meer ongemak in de Kamer over hoe het nu gaat.

"Digitalisering biedt ongekende kansen, maar ook ongekende risico's en daarmee raakt het de kern van ons werk in de Kamer", zei ze. De nieuwe commissie moet volgens de aanbevelingen elk jaar een 'kennisagenda' opstellen om zelf informatie over digitalisering te verzamelen, ook binnen de EU.