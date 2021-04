Gevaccineerden kunnen regels volgens EU-richtlijn loslaten, gevolgen Nederland onduidelijk

Als twee mensen of huishoudens die volledig zijn gevaccineerd elkaar ontmoeten, hoeven zij zich niet aan de coronamaatregelen te houden. Dat adviseert de Europese ziektepreventie-organisatie ECDC in een nieuwe richtlijn. Het agentschap - de Europese evenknie van het RIVM - stelt daarin dat lidstaten "kunnen overwegen" om bepaalde coronamaatregelen los te laten.

Gevaccineerden onder elkaar hoeven wat het agentschap betreft geen mondkapjes te dragen of onderling afstand te houden. Dat geldt in veel gevallen ook als bij een contact maar één van de twee personen gevaccineerd is. De kans dat iemand die volledig gevaccineerd is besmet raakt, is volgens het agentschap doorgaans heel klein.

Sociale afstand

Mensen die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden van het virus, vormen een uitzondering op dit advies. Ook voor 60-plussers geldt een iets andere richtlijn. Ook als zij al geprikt zijn, moeten ze van het ECDC afstand houden tot niet-gevaccineerden. Dat komt omdat die groepen iets meer risico lopen om na een volledige vaccinatie alsnog ziek te worden, in vergelijking met jongeren.

In de openbare ruimte en bij grote bijeenkomsten blijven sociale afstand en mondkapjes hoe dan ook wel gewenst, adviseert het agentschap.

Gevolgen Nederland onduidelijk

In Nederland geldt vooralsnog het advies voor gevaccineerden om zich aan alle basisregels te houden. Volgens het RIVM is de kans dat iemand een corona-infectie ontwikkelt na twee prikken klein, maar kan dit niet helemaal worden uitgesloten. "Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins en de beschermingsduur, wordt dit beleid mogelijk aangepast."

Een RIVM-woordvoerder wijst er verder op dat het ministerie van Volksgezondheid het beleid rond de regels bepaalt en het dus niet aan het RIVM is om de basisregels aan te passen.

Het ministerie van Volksgezondheid laat desgevraagd weten het nieuwe advies samen met het Outbreak Management Team "goed te zullen onderzoeken". Wat dat voor Nederland betekent, is nu nog niet duidelijk.

Net als het RIVM stelt het ministerie verder dat inmiddels bekend is dat gevaccineerden goed beschermd zijn tegen het het virus, maar dat "niet volledig zeker" is dat zij anderen niet meer kunnen besmetten. Om die reden gelden de basisregels ook voor mensen die twee prikken hebben gehad, zegt een woordvoerder.

Daarnaast wil het ministerie niet dat er een tweedeling ontstaat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. "Ook daarom vindt het kabinet het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden."

Reisbeperkingen ook mogelijk versoepelen

Volgens het ECDC zouden ook de reisbeperkingen zoals de verplichte quarantaine opgeheven kunnen worden voor gevaccineerden. Voorwaarde is wel dat er geen "zorgelijke varianten" van het virus op grote schaal circuleren in het eigen land of in het land van bestemming.

ECDC-chef Andrea Ammon waarschuwt op Twitter dat het eventueel versoepelen van de regels "geleidelijk en gebaseerd op een zorgvuldige inschatting van de risico's" moet gebeuren.