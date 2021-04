Derde verdachte aangehouden voor aanval op persfotograaf

De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor de aanval op een persfotograaf in Lunteren, afgelopen maandagavond. Daarbij werd de journalist in zijn auto met een shovel van de weg geduwd.

Het gaat om een 55-jarige man uit Lunteren. Hij wordt verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging. Eerder werden al twee andere verdachten opgepakt. De politie verdenkt een van hen, een 34-jarige man uit Lunteren, nu van poging tot doodslag. Deze man bestuurde de graafmachine waarmee de fotograaf met auto en al werd omgekieperd. De andere verdachte is een 21-jarige Barnevelder.

Autobrand filmen

De fotograaf was naar Lunteren gekomen om een autobrand te filmen, maar werd ter plekke met stokken aangevallen door een groep omstanders. Daarop vluchtte hij zijn auto in. Op dashcambeelden is te zien dat de shovel vervolgens zijn kant op rijdt en de auto ramt. De vriendin van de fotograaf zat in de bijrijdersstoel.

Het voertuig kwam uiteindelijk omgekeerd in de sloot terecht en de brandweer moest het stel bevrijden. Beiden raakten licht gewond.

De heftige gebeurtenis werd vastgelegd met een dashcam. Het stel schreeuwde het uit: